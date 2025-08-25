ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Забраната за телефони в училище се очаква да влезе...

Времето София 26° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21170698 www.24chasa.bg

Стрелци от България, Кипър и Румъния мерят сили в Русе

784
Състезателите ще покажат умения в дисциплините олимпийски стил, ловен лък и гол лък Снимка: Община Русе

Международният турнир „Дунавски стрели" ще събере на Градския стадион на 30 и 31 август (събота и неделя) представители на три държави. В спортната надпревара се включват участници от България, Кипър и Румъния. Проявата се организира от Спортния клуб „Джамбо-2006" със съдействието на Община Русе.

Състезателите ще покажат умения в дисциплините олимпийски стил, ловен лък и гол лък. Публиката ще може да наблюдава уменията на кадети, младежи, девойки, мъже, жени и спортисти на възраст 50+. Това разнообразие гарантира интересни двубои и демонстрации на различни техники на стрелба.

Домакините от клуб „Джамбо-2006" ще се представят с 20 спортисти. Сред тях е европейският шампион Иван Банчев. За него и за личния му треньор Йордан Джамбазов това е последната проверка преди Световното първенство, което ще се проведе в началото на септември в Южна Корея.

Състезателите ще покажат умения в дисциплините олимпийски стил, ловен лък и гол лък Снимка: Община Русе

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя