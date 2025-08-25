Остава в ареста обвиненият за смъртта на фотограф в Ген. Тошево

Състав на Окръжния съд в Добрич потвърди определение на Районния съд в Генерал Тошево, с което е наложена мярка за неотклонение задържане под стража на обвиняем по досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда.

30-годишният мъж е обвинен за това, че на 13 август т.г. в град Генерал Тошево чрез нанасяне на удар с ръка в областта на лицето, причинил на жител на същия град средна телесна повреда, временно опасно за живота.

Според въззивната инстанция Районният съд правилно е заключил, че от събраните на досъдебното производство доказателства може да се направи обосновано предположение, че задържаният е съпричастен към деянието, за което е привлечен като обвиняем и че при по-лека мярка за неотклонение е налице реална опасност от укриване или извършване на друго престъпление от лицето.

Окръжният съд аргументира преценката си с високата обществена опасност на разследваното деяние и предвидената наказуемост. В мотивите на съда е посочено още, че междувременно пострадалият е починал и от приложена експертна справка в първоинстанционното дело се извличат данни за налична причинна връзка между нанесения удар или удари върху пострадалия и настъпилата впоследствие смърт.

Определението, с което Окръжният съд потвърди наложената най-тежка мярка за неотклонение, е окончателно.