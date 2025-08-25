Прокуратурата ще иска постоянен арест за пияния шофьор, причинил катастрофата край Севлиево

Окръжна прокуратура - Габрово ще иска арест за пияния водач, причинил тежката катастрофа с един загинал и четирима пострадали, съобщиха от обвинението.

Катастрофата е станала около 22 часа на 24.08.2025 г., на прав участък на пътя Севлиево – Габрово, в землището на Севлиево. БМВ 530 Д, управлявано от пияния С. Х. от с. Горна Росица, се ударило в лек автомобил „Фолксваген Крафтер", управляван от мъж от с. Яворец, общ. Габрово и БМВ Х5 от П. Н. от с. Шумата. 26-годишният джигит по непредпазливост е причинил смъртта на 45-годишна жена и средни телесни повреди на четирима, пътували в превозните средства.

Водачите са тествани за употреба на алкохол и наркотици. Пробата за алкохол на 26-годишния водач на лекия автомобил „БМВ 530 Д" е отчела положителен резултат от 2,24 промила. Той не е представил свидетелство за управление на МПС.

В хода на разследването до момента е извършен оглед на местопроизшествие, разпитани са свидетели. Предстои назначаването на съдебномедицински експертизи за установяване причината за смъртта на пътничката и телесните увреждания на другите пострадалите лица, както и автотехническа експертиза относно причините и механизма на възникване на пътнотранспортно произшествие.

26-годишният водач на лекия автомобил „БМВ 530 Д" е задържан за срок от 24 часа и под ръководството на наблюдаващия прокурор от Окръжна прокуратура – Габрово е привлечен като обвиняем за престъпление по транспорта, извършено при евентуален умисъл в пияно състояние.

Водачът е задържан за срок до 72 часа от Окръжна прокуратура – Габрово за довеждането му пред съда, от когото ще бъде поискано вземане на най-тежката мярка за неотклонение - задържане под стража.

Действията по разследването продължават под ръководството на Окръжна прокуратура - Габрово.