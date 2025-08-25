Бащата на Сияна получи 300 хил. лв. обезщетение за смъртта й, дарява за лечението на Марти, прегазен с АТВ

"Днес заедно с майката на Сияна получихме общо 300 хил. лева обезщетение за смъртта на дъщеря ни Сияна. Претенциите на останалите нейни наследници не са уважени. На толкова се оценява животът на едно дете в България. Както обещах тези пари ще бъдат дарени на болни деца. Всяко едно платежно нареждане ще публикувам тук".

Това написа във фейсбук Николай Попов, баща на загиналата в катастрофа Сияна. Той ще настоява обезщетението да бъде преразгледано и ще подаде жалба срещу отказа за изплащане на останалите суми.

"Ако това не се случи ще заведем съдебни дела. Това не са мои пари, нито на застрахователите. Това са парите на болните български деца.Това е моята кауза.

Апелирам застрахователите да платят и останалите суми. По този начин ще покажат, че са отговорни и съпричастни към ежедневните трагедии, които се случват в България. С тези средства сме решили да подпомогнем лечението и на Марти. С каквото е необходимо. Жалко е, че нуждаещите са толкова много, а парите, колкото и да са те никога няма да стигнат", пише още Николай Попов. Той благодари на всички, които го подкрепят от първия ден на трагедията.

Сили и кураж за семейството на Хриси и Марти. Днес за първи път се почуствах малко по добре, след като успяхме да докараме Марти в София. Представям си как би се вълнувала Сияна", завършва Попов.