Община Варна прекрати обществена поръчка на фирмата на Пламенка Димитрова

Община Варна е прекратила обществената поръчка на Пламенка Димитрова, бизнесдамата, която оповести, че и е искан процент от общинари за предишна поръчка на нейната фирма, със същото задание. Твърдението и доведе до ареста на кмета на града Благомир Коцев на 8 юли.

Процедурата за обществената поръчка с предмет: „Приготвяне и доставка на готова храна ежедневно за нуждите на социалните услуги за деца и пълнолетни лица към Община Варна, включително и доставка на готова храна за деца и пълнолетни лица, нуждаещи се от специфичен режим на хранене" беше обявена на 12 юни тази година със срок за получаване на оферти или на заявления за участие до 17 юли 2025 г.

Услугата е с прогнозна стойност 4 739 041 лв. (без ДДС), като в посочения срок оферти са подали две дружества: „Залива 47-СП" АД на Пламенка Димитрова и „Корект груп кетъринг" ООД на Тодор Дерменджиев и Ивайло Маринов, който беше арестуван с Коцев и двама общински съветници, но по-късно - освободен срещу подписка.

Решението за прекратяване на поръчката е взето от комисия, съобщават от пресцентъра на общината.

Причините за отстраняването на двете фирми са, че представените оферти не отговарят на предварително обявените условия.

В офертата комисията открила неспазване на задължителните минимални екологични изисквания по отношение на предотвратяване на разхищението на храни и напитки, както и при предотвратяване, сортиране и изхвърляне на други отпадъци, се вижда от решението, публикувано в електронната система ЦАИС ЕОП.