Пускат водата за 2 часа и 30 минути в Плевен в понеделник

Водоподаването в Плевен и в още седем селища в областта, които са на режим, ще бъде възстановено тази вечер от 19:00 до 21:30 часа. Това съобщават от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД (ВиК) в Плевен.

Според последни данни водните количества, които постъпват във водопроводната система на ВиК-Плевен от Водоснабдителна група „Черни Осъм" и от регионалните водоизточници, продължават да са недостатъчни за стабилизиране на водоснабдяването на градовете Плевен, Долна Митрополия и Тръстеник и селата Биволаре, Буковлък, Опанец, Победа и Ясен. В тази връзка водоподаването в тези селища ще бъде възстановено от 19:00 до 21:30 часа. За да се акумулира вода за следващия ден, от 21:30 до 6:00 часа водоснабдяването ще бъде преустановено.

Във вторник, 26 август, вода към потребителите от тези населени места ще се подава от 6:00 до 8:45 часа, пише БТА.

Към другите седем селища, които се захранват с питейна вода основно от Водоснабдителна група „Черни Осъм" – селата Брестовец, Бохот, Къшин, Ласкар, Николаево, Ралево и Тодорово, вода ще се подава от 20:00 до 22:30 часа. Там водоподаването ще бъде спряно от 22:30 до 7:00 часа.

От дружеството допълват, че ще информират за всяка промяна във водоснабдяването на Плевен и областта, тъй като ситуацията е динамична и се променя постоянно.

В другите селища с режимно водоснабдяване на територията на област Плевен, вследствие ниския дебит на местните им водоизточници, часовете на режимното водоснабдяване е съобразено със спецификата на всяко отделно населено място и съществуващата водопроводна инфраструктура. Към село Бръшляница вода ще се подава от 8:00 до 20:00 часа. В село Петокладенци водата се спира от 21:30 до 6:30 часа, а в Новачене - от 22:00 до 6:00 часа. В Стежерово се редуват три зони, като водата във всяка една от тях се спира от 20:00 до 8:00 часа. В село Изгрев зоните са две и се редуват през 24 часа, водата се спира от 19:00 часа до 19:00 часа на следващия ден. В село Крушовица вода няма от 20:00 до 8:00 часа.

От ВиК-Плевен информираха, че в града са започнали строително-ремонтни дейности по реконструкцията на вътрешен водопровод на бул. "Георги Кочев", който е селектиран сред участъците с най-чести аварии.

По-рано днес в Плевен се състоя първото заседание на временна кризисна комисия по проблемите на водоснабдяването в общината. Едно от предложенията, с които тя излезе, е нейни представители да бъдат изслушани с мотивирани предложения на предстоящата тази седмица сесия на Общинския съвет.