Парк “Врана” – безплатен, започват с прочистване на сухите дървета (Обзор)

Областната администрация официално пое управлението му, ще прави календар с културни прояви

Парк “Врана” вече официално е под управлението на Областната администрация в София, а когато отвори отново врати за граждани - входът му ще е безплатен.

Това стана ясно от пост във фейсбук на областния управител на София-град Стефан Арсов.

Това е дългоочаквана стъпка, която ще сложи край на годините на занемаряване и бездействие от страна на Столичната община и ще позволи на това емблематично място да се развие така, както заслужава - в полза на всички граждани и гости на столицата, написа Арсов.

Областният управител Стефан Арсов пое официално управлението на парк “Врана”. СНИМКА: ФЕЙСБУК НА СТЕФАН АРСОВ

990 дка от парка “Врана” бяха дарени от Симеон Сакскобургготски и сестра му Мария Луиза през 2001 г. на Столичната община, която през 2013-а го отвори за граждани. Преди 2 г. съдът определи собственик да е държавата. Но заради споровете между общината и областната управа паркът със статут на недвижима културна ценност е заприличал на джунгла, има и изсъхнали дървета.

В момента “Врана” е затворен за граждани,

след като процедурата по предаването стартира в средата на юли.

В приемно-предавателния протокол от страна на Столичната община са описани редица проблеми, натрупани през последните две години, написа Арсов. Като примери той даде много лошо състояние на част от алеен асфален път, водещ до двореца “Врана”; счупена ограда от южната страна на парка заради ПТП-та през годините, както и липсваща такава от северната част на парка; неизползваем кладенец с неясен статус; компрометирано корито и стени на езеро с лилиите; липса на технически данни за важни за парка елементи - поливни системи, външен топлопровод и водопровод и алейно осветление и др.

Лошо е състоянието на ботанически видове с висока екологична и културна стойност

А експерти от Лесозащитна станция - София, са констатирали, че 999 дървета в парка са опасни и изсъхнали.

Именно това бе и причината в началото на лятото царят и неговият екип да алармират през медиите за лошото състояние на парка, който според тях се е превърнал в “джунгла”. От началото на годината имаше три инцидента с паднали дървета във “Врана”, като при един от тях пострада жена.

Определените като опасни дървета ще се премахват на етапи, обясни пред “24 часа” Стефан Арсов. Като най-спешна задача той определи премахването на около 25 опасни дървета покрай бул. “Цариградско шосе”.

До месец ще стартира и обществена поръчка за

избор на изпълнител за косенето

на парка, обясни още областният управител пред “24 часа”.

В края на юли правителството отпусна на областната управа 1 365 800 лв., за да поеме грижата за парк “Врана”.

Според Арсов липсват адекватни социални и културни инициативи в парка. Той критикува и спирането на обществения транспорт до “Врана”, което ограничавало достъпа на гражданите и гостите на столицата.

Поемам ангажимент да превърнем парк “Вранa” в сигурно, красиво и вдъхновяващо място, написа още областният управител във фейсбук. Той обяви, че входът ще бъде свободен за всички, защото паркът трябва да бъде “достъпен, гостоприемен и жив - дом на спомени, радост и спокойствие”. И критикува, че досега хората са плащали входна такса, “без да получават необходимото качество, грижа и преживяване”.

Арсов разкри, че се работи активно и по културния календар на парка - предстоящите концерти, изложби, фестивали и образователни инициативи, които ще оживят “Вранa” и ще го направят притегателен център за култура и отдих.

