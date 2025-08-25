Новата обслужваща банка на София ясна до 10 дни (Обзор)

До десетина дни ще е ясно коя е новата обслужваща банка на Столичната община, след като на извънредно заседание в понеделник СОС единодушно даде зелена светлина на кмета Васил Терзиев за процедурата.

Тя бе обявена със съкратени срокове, след като в края на юли досегашната обслужваща банка - Общинска банк,а обяви, че прекратява едностранно договорите си с “Московска” 33. Причината - доклад на зам.-кмета по финанси Иван Василев и на Терзиев за стартиране на процедура за смяна на банката, който обаче не стигна до СОС, защото бе отложен още в комисията по финанси по предложение на Благовеста Кенарова от ПП-ДБ. Последваха остри критики към ПП от страна на Терзиев и Василев. Първият заяви, че докладът му е бил “отстрелян” и че общината няма да работи с хора по закона “Магнитски”. Василев пък обвини съветниците от ПП, че са “спящи клетки, които действат, когато им наредят”. Последва реакция от лидера на ПП Асен Василев, който защити действията на Кенарова. А в отговор зам.-кметът го обвини, че не познава Закона за публичните финанси. И накрая - ден след като председателският съвет на СОС се събра заради писмото на Общинска банка, Иван Василев обяви, че след избора на нов обслужващ трезор напуска поста.

Така в съкратената процедура покана да участват получиха 4 банки, които са най-големите у нас според критериите на БНБ - ДСК, ОББ, “Уникредит” и “Юробанк България”. Колко от тях са подали оферти, ще стане ясно във вторник.

Иначе още преди началото на извънредната сесия в понеделник от “Спаси София” и ГЕРБ-СДС обявиха, че няма нужда от изрична санкция на СОС за процедурата, но въпреки това ще подкрепят доклада на кмета. Шефът на СОС Цветомир Петров обаче контрира, че има такова изискване на Министерството на финансите. От ГЕРБ-СДС смятат, че обявената процедура крие рискове да се окаже незаконосъобразна, тъй като липсват технически спецификации и становище на Агенцията по обществени поръчки.

По указания на МФ Общинска банка трябва да продължи да обслужва общината до 1 октомври, макар предизвестието за основния договор да изтича на 25 септември, обясни Иван Василев.

Изборът ще е ясен до седмица - десетина дни. Новата банка ще е временна до провеждане на избор на постоянна с открита обществена поръчка.