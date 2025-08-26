Ще тръгне ли пак “Елховската Марийка” - влакът от Ямбол, а оттам вече и до Одрин

В ход е подготовката за нова 71 км електрифицирана жп връзка до Лесово като част от ключов транспортен мост между ЕС и Турция

Преди век 160 коня са теглили пътническите вагони и са изминавали 40 км между двата града за 5 часа

След повече от 20 г. се очаква отново влак да се движи между Ямбол и Елхово и дори да стига до турската граница, а оттам и до Одрин. В годините преди 1989-а между Ямбол и Елхово обикновено пътуваха по два вагона и всички наричаха влака "Елховската Марийка".

Сега се търси финансиране за втората жп връзка между България и Турция. Още от 2018 г. започнаха срещи между генералните директори на TCDD - държавните железници на Турция, и нашата Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) за проучване на техническите и финансовите условия за

изграждане на втора жп линия, която ще бъде нов граничен преход между

България и Турция

по направление Ямбол - Елхово - Лесово - Одрин.

Преди дни от НКЖИ съобщиха, че е в ход подготовката за нова 71 км електрифицирана жп връзка Ямбол - Елхово - Лесово, която ще подобри свързаността и капацитета на трафика между двете страни.

Приключило е прединвестиционното проучване за изграждането на новата жп линия от Ямбол до Лесово. Проектът е включен в широкообхватната Трансевропейска транспортна мрежа TEN-T на ЕС.

В рамките на проучванията са разработени планове за изпълнение, трафик прогнози, анализ на капацитета, финансово-икономически и екологичен анализ, варианти за развитие.

Новата жп линия от Ямбол до границата ще преминава през два основни участъка: Ямбол - Елхово (около 39 км) и Елхово - Лесово - границата (около 32 км). Първият следва в по-голямата си част съществуващо трасе, а вторият ще бъде изцяло нов, преминаващ през по-сложен терен и заобикалящ населените места. Планира се проектна скорост от 160 км/ч за пътнически и 120 км/ч за товарни влакове.

Линията ще има 6 спирки и 3 гари, като след гара Лесово ще продължи към границата с Турция. Индикативният срок за изграждане на трасето е 6 години.

Предпроектните проучвания са на стойност 525 814 лв. без ДДС, реализирани по програма "Транспортна свързаност 2021-2027", като финансирането от ЕС е 85%.

Изграждането на втори жп граничен преход по границата с Турция ще помогне за преодоляване на икономическата изостаналост, привличане на инвестиции и повишаване на заетостта в района, както и да се облекчи трафикът през Свиленград - Капъкуле.

Реализацията на жп линията Ямбол - Одрин ще осигури сгъстяване на жп мрежата в Югоизточния регион на страната, оперативна съвместимост на инфраструктурата, оборудването, системите за управление, експлоатация и безопасност, както и свързаност с европейските жп мрежи и съседни жп администрации. Ще доведе до подобряване на икономическите отношения между двете страни. Линията ще е от особено значение и във военната област, свързвайки две страни членки на НАТО.

Има и идея да се изгради интермодален терминал, където автомобилните превози да се прехвърлят на товарни влакови композиции. Това ще намали времето за транспортиране на стоки, в много случаи ще отпадне и необходимостта от втори шофьор в товарните камиони.

Преди години прогнозната стойност на изграждането на тази втора жп връзка между България и Турция бе около 120 млн. лв.

Граничният район на нашата територия през годините се обезлюдява, жителите на община Елхово намаляват, но се очаква пътническите влакове да се ползват от хора от Ямбол и други области, които директно ще пътуват до Одрин.

Товарните жп превози обаче ще са водещи при евентуална реализация на проекта.

С приключване на предпроектните проувания се връщат надеждите за нов живот на жп линията и възстановяване на влака Ямбол - Елхово, който обикновено пътуваше с по два вагона.

Решение за строеж на жп линия, свързваща Ямбол - Казълагач (днешно Елхово), е взето през 1910 г. Строежът започва през 1912 г. Работници, които обслужват конската железница.

Тогава е обявена мобилизация за снабдяване на войските, разположени по южната граница. Заради това е разпоредено на железопътната строителна дружина да положи релсов път по шосето Ямбол - Казълагач с наличния реквизиран релсов материал. Така се изгражда теснопътна снабдителна железница с конски впряг, която заработва през март 1917 г.

По време на войната се ползва за нуждите на армията

и транспортиране на реквизираните от населението зърнени и фуражни храни. След края на войната железницата остава в експлоатация и през 1920 г. е предадена на БДЖ, като става единствената железница в системата в търговска експлоатация с конска тяга.

Конската железница функционира по правилата на нормалната като движение и тарифни ставки за превоз на пътници и товари. Движението се осъществява основно през светлата част на денонощието, като чифт коне теглят 4 вагона с маса до 4 тона, а пътниците са в открити вагони от Ямбол и Елхово.

Има 7 гари, като в Ямбол, Окоп, Тенево и Елхово са построени и конюшни за конете. Експлоатацията на линията се извършва със 160 коня и подвижен състав от 64 четириосни и двуосни вагона, возени във впрягове от по 2 или 4 коня.

Времето за пътуване между крайните точки и в двете посоки е около 5 часа, но около 1 час от това време е за смяна на конете, престои по гарите и изчакване за разминаване.

Въпреки че конската железница подобрява транспортните връзки на Казълагач с останалата част от страната и спомага за стокообмена, още в първите години на експлоатацията се оказва, че не удовлетворява нуждите на региона. Скоростта е ниска, може да се транспортира малко товар, а разходите за издръжка на конете са високи. Често се случва вагоните да дерайлират.

През 1920-1922 г. е взето решение за проектиране и строеж на нова жп линия. Строежът върви бавно и с прекъсвания поради липса на средства. Нормалната жп линия Ямбол - Елхово е завършена на 30 декември 1930 г., а официалното откриване е през април 1931 г.

Това са данните, събрани от инж. Георги Петков от Елхово в продължение на 25 г. Дължината на линията е 43,5 км и е с междинни гари, а с голям сводов мост пресича река Тунджа и преминава на левия бряг. Местните жители не искали спирките да са в границите на селата, за да не се вдига шум и да не се плашат животните. На места скоростта е до 40 км/ч, а на други - до 25.

Така разстоянието от Ямбол до Елхово се изминава за близо час и половина. Разписанието било направено така, че "Елховската Марийка" да има връзка с основните влакове, които пристигат и заминават на гара Ямбол за София, Пловдив и Бургас.

След 71 г. в експлоатация на 30 септември 2002 г. се обслужват последните 4 пътнически влака между Ямбол и Елхово, с което се слага край на функционирането на жп линията.

През март 2003 г. гара Елхово е закрита, а линията се трансформира в маневрен район Елхово

на гара Ямбол. През 2009 г. са спрени и товарните превози, а през юли 2011-а е взето решение за демонтаж на жп линията.

Охраната на гаровите сгради е свалена, а релсите остават и не са демонтирани. Оттогава не се извършват прегледи и ревизии за техническата годност на жп инфраструктурата и поради невъзможност от постоянна охрана на трасето при периодичните проверки са установени множество кражби.

Сега не е възможно движение на подвижен състав. Сградите на жп гарите и малките блокчета до тях, в които са живеели семействата на железничарите, се рушат и ограбват. Железопътните стрелки - ръчни в района на гарите, са общо 37. По трасето има 10 неохраняеми прелеза, 40 метра подпорни стени, 4 стоманени моста с дължина 65,40 м, 3 стоманобетонни моста с дължина 164,70 м и 72 водостока.

Жителите на община Елхово се надяват проектът за новата жп линия до Одрин да се реализира, защото това ще съживи района и ще улесни бизнеса с турски партньори.