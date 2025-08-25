Полицаи ескортираха мъж с инфаркт по магистрала "Хемус" към София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полицаи помогнаха на автомобил, превозвал мъж с признаци на инфаркт по магистрала "Хемус", да стигне до столична болница. Това съобщиха от Министерството на вътрешните работи във фейсбук страницата си.

На 21 август семейството на Рая Цолова превозвало близък с признаци на инфаркт към столична болница. Заради ремонт движението било отклонено, а всяка минута била решаваща;

На разклона за Ботевград патрулен екип - мл. инспектор Атанас Каменов от ГДЖСОБТ и мл. инспектор Сара Гочева от РУ Ботевград – реагирал веднага и пропуснал автомобила през затворения участък;

След това служители от „Пътна полиция" – Николай Дионисиев и Филип Васев – организирали ескорт през тунел "Ечемишка", за да осигурят бързо и безопасно придвижване;

„За нас тези служители бяха ангели... Благодарение на тяхната съпричасност беше спасен човешки живот. Обръщаме се към Вас в знак на благодарност, знаейки, че за доброто трябва да се говори", пише в благодарственото писмо на семейството до МВР.

При друг случай полицаи от Първо РУ във Варна са успели да предотвратят трагедия в ранните часове на 25 август.

Младши инспектори Денислава Георгиева и Християн Липчев получили сигнал за мъж в тежко емоционално състояние, решил да сложи край на живота си.

Униформените служители разговаряли с него дълго и търпеливо, като проявили нужното разбиране и съпричастност;

Благодарение на техните действия мъжът бил разубеден и се отказал да предприеме крайното действие.