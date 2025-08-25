ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Почина фотографът Георги Цветков - Гошоре

Георги Цветков - Гошоре Снимка: Фейсбук/ Клуб на фоторепортерите - Pressphoto club

Почина фотографът Георги Цветков - Гошоре. Това става ясно от публикации в социалните мрежи.   

С голяма мъка съобщаваме, че фотожурналистът Георги Цветков - Гошоре си е отишъл от този свят днес. Гошоре беше една от емблемите в професията! Отразявал значимите събития от 70-те г. на м. в. през прехода до най-новата ни история. Снимките му са на челните страници на в. "Труд" повече от 33 г. Член на СБЖ, с десетки международни и национални награди за фотожурналистика и художествена фотография. Дълбоки съболезнования на роднините и близките му!, написаха от Клуб на фоторепортерите - Pressphoto club във фейсбук страницата си.     

                                                                                                                                                                                 

Георги Цветков - Гошоре Снимка: Фейсбук/ Клуб на фоторепортерите - Pressphoto club

Posted by Клуб на фоторепортерите - Pressphoto club on Monday 25 August 2025
