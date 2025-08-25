Наследници на репресирани от комунистическия режим се срещнаха в Монтана

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Близо 300 имена на убити и репресирани от комунистическия режим във Фердинандска, Берковска и Ломска околии ще бъдат изписани на паметника на жертвите на комунизма в Монтана.

Това стана ясно на срещата за изясняване на техните занятия, обявена от носителят на идеята Борис Ангелов в читалището. Тези, които ще бъдат увековечени са били с различни професии, предимно от заможния кръг на обществото - лекари, учители, фабриканти, от духовната сфера, търговци, кметове и банкери. Първото име е на доктор от село Сталийска махала. В едно село са били убити петима учители.

„Toвa нe ca пpecтъпници, тoвa нe ca глaвopeзи, ĸaĸтo в иcтopиятa пишaт, a xopa cъздaтeли нa oбщecтвoтo oт интeлигeнциятa, вoдeщи в peгиoнa", каза Борис Ангелов.

По- голямата част са репресирани хора с прогресивни възгледи, участници в движенията срещу тогавашните порядки, казаха от Инициативния комитет.