ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Търновският театър взе шестима възпитаници на проф...

Времето София 24° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21171772 www.24chasa.bg

Наследници на репресирани от комунистическия режим се срещнаха в Монтана

Камелия Александрова

[email protected]

1256
Паметникът на жертвите на комунизма в Монтана.

Близо 300 имена на убити и репресирани от комунистическия режим във Фердинандска, Берковска и Ломска околии ще бъдат изписани на паметника на жертвите на комунизма в Монтана.

Това стана ясно на срещата за изясняване на техните занятия, обявена от носителят на идеята Борис Ангелов в читалището. Тези, които ще бъдат увековечени са били с различни професии, предимно от заможния кръг на обществото - лекари, учители, фабриканти, от духовната сфера, търговци, кметове и банкери. Първото име е на доктор от село Сталийска махала. В едно село са били убити петима учители.

„Toвa нe ca пpecтъпници, тoвa нe ca глaвopeзи, ĸaĸтo в иcтopиятa пишaт, a xopa cъздaтeли нa oбщecтвoтo oт интeлигeнциятa, вoдeщи в peгиoнa", каза Борис Ангелов.

По- голямата част са репресирани хора с прогресивни възгледи, участници в движенията срещу тогавашните порядки, казаха от Инициативния комитет.

Паметникът на жертвите на комунизма в Монтана.
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя