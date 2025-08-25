ПП-ДБ поискаха оставката на кмета на Пловдив заради смъртта на ударения от дърво мъж

Според съветниците от тази група освобождаването на шефа на "Градини и паркове" е прах в очите

Не бих използвал толкова разтърсващ инцидент за политически облаги, отвърна Костадин Димитров

Общинските съветници от „Продължаваме промяната – Демократична България" в Пловдив поискаха кметът на Пловдив незабавно да подаде оставка заради трагичния инцидент на бул. „Марица-север", при който 78-годишен мъж загина, след като върху него падна клон. В събота Бойко Богутлиев беше ударен от дървото и по-късно през деня почина.

Тази сутрин Костадин Димитров освободи директора на предприятието "Градини и паркове" Антон Георгиев, като обясни, че има твърде много неизпълнени заповед за санитарна сеч. Но не оспори професионализма на Георгиев.

„Смяната на директора на "Градини и паркове" е само прах в очите на пловдивчани и не може да прикрие липсата на стратегическа визия и управленска некомпетентност", смятат обаче в ПП-ДБ. Според тях управлението на Костадин Димитров и заместника му по екология Иван Стоянов е белязано от системни провали – от проблемите с отпадъците и зелената система до замърсяването на въздуха и пожарите на сметището край Цалапица и в базата на предприятието „Чистота".

"Те са в опозиция, нормално е да искат оставки. Но аз не бих използвал един толкова разтърсващ инцидент за политически облаги. А искат ли поста си да напусне и кметицата на район "Северен", на чиято територия се случи това? Венцислава Любенова беше излъчена от ПП-ДБ, сега вече не знам (преди месеци коалицията се разграничи от нея - б. р.), коментира Костадин Димитров. И изказа още веднъж съболезнования на близките на починалия.