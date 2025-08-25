ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Търновският театър взе шестима възпитаници на проф...

Времето София 24° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21171775 www.24chasa.bg

ПП-ДБ поискаха оставката на кмета на Пловдив заради смъртта на ударения от дърво мъж

24 часа Пловдив онлайн

2032
Костадин Димитров
  • Според съветниците от тази група освобождаването на шефа на "Градини и паркове" е прах в очите
  • Не бих използвал толкова разтърсващ инцидент за политически облаги, отвърна Костадин Димитров

Общинските съветници от „Продължаваме промяната – Демократична България" в Пловдив поискаха кметът на Пловдив незабавно да подаде оставка заради трагичния инцидент на бул. „Марица-север", при който 78-годишен мъж загина, след като върху него падна клон. В събота Бойко Богутлиев беше ударен от дървото и по-късно през деня почина. 

Тази сутрин Костадин Димитров освободи директора на предприятието "Градини и паркове" Антон Георгиев, като обясни, че има твърде много неизпълнени заповед за санитарна сеч. Но не оспори професионализма на Георгиев. 

„Смяната на директора на "Градини и паркове" е само прах в очите на пловдивчани и не може да прикрие липсата на стратегическа визия и управленска некомпетентност", смятат обаче в ПП-ДБ. Според тях управлението на Костадин Димитров и заместника му по екология Иван Стоянов е белязано от системни провали – от проблемите с отпадъците и зелената система до замърсяването на въздуха и пожарите на сметището край Цалапица и в базата на предприятието „Чистота". 

"Те са в опозиция, нормално е да искат оставки. Но аз не бих използвал един толкова разтърсващ инцидент за политически облаги. А искат ли поста си да напусне и кметицата на район "Северен", на чиято територия се случи това? Венцислава Любенова беше излъчена от ПП-ДБ, сега вече не  знам (преди месеци коалицията се разграничи от нея - б. р.), коментира Костадин Димитров. И изказа още веднъж съболезнования на  близките на починалия. 

Костадин Димитров

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя