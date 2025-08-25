Бабата на пометеното от АТВ дете: Контузията му е не само в главата, има пет счупени ребра

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

„Консултантът каза, че ще има нужда от много лечение. Контузията му е не само в главата. Има пет счупени ребра". Това каза за bTV бабата на прегазения с АТВ Марти – Златка Соколова.

Борба за живота на 4-годишното дете, което 18-годишен помете с АТВ в курорта "Слънчев бряг". Медицинският хеликоптер излетя и транспортира за лечение в столицата малкия Марти.

35-годишната му майка остава в болницата в Бургас в изключително тежко и по думите на лекарите – „необратимо състояние".

От днес официално разследването за случая, при който 18-годишен син на полицаи помете петима души, се поема от Националното следствие. Документите по досъдебното производство вече са в София.

Решението за транспортирането по въздух бе взето след консултация с проф. Николай Младенов, който е национален консултант по анестезиология.

Минути преди 13 ч. Медицинският хеликоптер излита от Университетската болница в Бургас.

За 11-те дни в реанимация детето е интубирано и екстубирано. Доказана е тежка черепно мозъчна травма. Подобрение има, казват от лечебното заведение, но не достатъчно.

„Няма пряка опасност за живота му, но го няма това подобрение, което и на нас ни се искаше. Да започне да комуникира, да се храни. Дори говорихме изваждане от реанимация, но за жалост не се стигна до там. Детето е неконтактно. Продължава да е в повърхностна кома, не е в дълбока кома, но няма подобрение", обясни д-р Светлозар Георгиев, зам.-директор на УМБАЛ-Бургас.

„Нищо, че не успяват с Христинка. Но хората не са виновни, казват, че няма какво повече да се направи. Съдействат ни всеки ден. Нищо друго не ни остана, освен надеждата, че Марти ще се оправи", каза бабата на детето.

След полет, продължил около час и половина, въздушната линейка заедно с 4-годишното дете, кацна на хеликоптерната площадка на болница „Света Екатерина".

Там бе посрещнат от екип на Спешна помощ.

Продължава и разследването. Материалите по досъдебното производство днес вече трябва да са получени в Националното следствие в София.

Резултатите от важни експертизи, които се очакват, както и състоянието на майката на Мартин, могат да променят обвинението на обвиняемия по случая - 18-годишният Никола Бургазлиев.

Засега той отговаря пред съда за нанасяне на средна телесна повреда на повече от едно лице, след като с АТВ младежът прегази петима души на тротоар в „Слънчев бряг".