Два военни завода с немския "Райнметал": Борисов изпревари Радев и пак... взрив (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Инвестицията била "подарък за правителството" от президента

Работи се и за филиали за произвеждане на дронове, обяви Борисов

Заводът за барут ще е най-големият в Европа

Инвестицията между правителството ни и немския военен концерн ще струва над 1 млрд. евро

В България ще има два нови военни завода с немския отбранителен концерн “Райнметал”.

Новината от Германия провокира поредно изнервяне чия е заслугата - на Бойко Борисов или на Румен Радев?

В 11,57 часа в понеделник лидерът на ГЕРБ се включи на живо във фейсбук от град Дюселдорф, където бе на посещение в централата на “Райнметал” и разговаря с генералния изпълнителен директор Армин Папергер.

В 12,01 часа - четири минути по-късно! Пред медиите застана президентът и в отговор на въпрос за отношенията си с правителството изненадващо вкара темата за военния концерн - похвали себе си, че е уредил тази инвестиция и е направил “подарък за правителството”.

Каква е причината за тази скоростна престрелка?

Оказва се, че в понеделник Бойко Борисов е изпреварил с 48 часа Радев, който лети в сряда на посещение в Германия, за да присъства на откриване на високотехнологичен завод на военния концерн “Райнметал” в Унтерлюс, Долна Саксония.

Вероятно и затова видимо държавният глава бе раздразнен от визитата на Борисов в Дюселдорф.

Категорично не приемам внушението, че саботирам работата на правителството. В началото на годината успях да убедя стратегически инвеститор като “Райнметал”, за който управляващите могат само да мечтаят, не само да посети България, но и да инвестира тук огромен финансов ресурс и върхови технологии в нашата отбранителна индустрия. Днес те са в Германия за тази инвестиция, която аз съм осигурил като подарък за правителството. В същото време говорят, че ги саботирам, заяви Радев.

Все пак допълни, че го правел за страната, независимо кое било правителството начело.

Спорът чия е тежестта “Райнметал” да предпочете България, е от началото на годината, когато и президентът, и лидерът на ГЕРБ имаха срещи с директора на военния концерн.

Държавният глава се срещна с шефа на концерна през февруари на Мюнхенската конференция по сигурността, чиято тема бяха областите за инвестиционно и индустриално сътрудничество с българската отбранителна индустрия и наука.

Борисов пък прие изпълнителния директор на “Райнметал” Армин Папергер през март в българския парламент. А в поста си във фейсбук за разговора им сега той напомни за първата им среща: На тази първа среща обсъдихме възможностите за съвместно производство на отбранителна продукция. Тогава в София взехме решение да работим за създаването на общ завод за производство на барут и взривни вещества/материали в България.

А конкретика за бъдещата обща инвестиция с “Райнметал” лидерът на ГЕРБ обяви през април, когато пак се срещна с Папергер, този път в Дортмунд. Тогава двамата дори гледаха заедно мача на футболния отбор на “Райнметал” - “Борусия Дортмунд”, откривайки общата си страст към футбола.

В понеделник Борисов се видя с Папергер за трети път и този път станаха ясни детайли от работата с немския оръжеен гигант. През следващите 3 седмици трябва да бъдат подготвени двата договора за съвместните предприятия, съобщиха двамата. След това трябва да бъдат ратифицирани от Народното събрание. Още тази седмица президентът Румен Радев обяви, че ще издаде указ за назначаването на главен секретар на МВР. Той посети временната изложба “С една глава по-висока. Втората статуя от Хераклея Синтика” в националния археологически музей. СНИМКА: Георги Палейков

Заводът за барут ще бъде колкото 2 немски завода, най-големият в Европа. Това е най-дефицитната стока в момента, обясни Борисов. И благодари на шефа на “Райнметал”, че са избрали терена на ВМЗ - Сопот, за големия завод. Целта е капацитетът му да е 155 мм снаряди от минимум 100 хил. далекобойни изстрела по натовския стандарт.

Натовските снаряди и изстрели са изключително важни и за Българската армия, и за цяла Европа, категоричен бе бившият премиер.

България има сериозни възможности за производството на боеприпаси за старото съветско въоръжение, но не е подготвена за натовските стандарти. Отбранителната индустрия е залята от поръчки заради войната в Украйна, която наложи и превъоръжаването на европейските страни.

За построяването на двата завода са избрани площадки на територията на ВМЗ, обясни Борисов.

Инвестицията между българското правителство и немския военен концерн за производството на ключовите отбранителни компоненти ще струва над 1 млрд. евро.

Парите, които България ще вложи, са осигурени по механизма SAFE за инвестиции в отбраната.

Председателят на ГЕРБ увери Армин Папергер, че

българскотоправителство е информирало Европейската комисия

и председателя ѝ Урсула фон дер Лайен за двата завода.

В началото на август военният министър Атанас Запрянов съобщи, че България ще получи близо 480 млн. евро за съвместното дружество между “Райнметал” и Вазовските заводи.

Между 3,26 и 3,58 млрд. евро получаваме по механизма SAFE

за модернизация на армията.

Това е само началото на едно много успешно бъдещо сътрудничество. България е изключително важна страна за Европа, но и за “Райнметал”. Връзките и отношенията, които имаме, са благодарение на нашите лични взаимоотношения, които са изключително успешни, защото разговаряхме вече от доста време за създаването на съвместни предприятия в България, каза директорът на военния концерн по време на срещата си с Бойко Борисов.

Радвам се, че имаме възможност да работим с нашия много добър приятел, заяви Папергер.

На срещата, лидерът на ГЕРБ загавори и за общ завод за произвеждане на дронове, който все още е само идея.

Може заедно, може и с Турция, с “Байрактар”, да направим съвместно производство. По тези теми работим. Очаквам следващите седмици у нас да дойдат нови делегации от експерти, които г-н Папергер да изпрати, обясни Борисов и му благодари, че е избрал България за новите заводи.

Оцени огромния потенциал, който имаме. Това е

най-голямата отбранителна фирма в Европа

и за мен е чест, че той за пореден път е отделил от времето си да инвестира в България, заяви лидерът на ГЕРБ.

По-късно Борисов се срещна и с министъра за федералните и европейските въпроси на провинция Северен Рейн-Вестфалилия и началник на Държавната канцелария Натанаел Лимински.

Двамата обсъдили, че двустранните отношения между двете страни са основа за развитие на икономическите, културните и политическите ни връзки.