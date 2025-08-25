ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Близките на починалата 21-годишна родилка в Русе г...

Радиатори се затоплиха посред лято в столичния квартал "Дианабад" след ремонт

Парно Снимка: pixabay

В столичния квартал "Дианабад" пуснаха...парно посред лято. Хората, живеещи там, се шегуват, че поне това се случва при леко захлаждане на времето, а не в най-големите жеги.

„Имаше авария в петък вечер с топлата вода в нашата абонатна, която е в другия вход, но беше възстановена още в събота. Предполагам може да има общо, не знам", казва живуща в блок 45, която е усетила включеното парно, пред bTV.

„Топлофикация София" изпрати свой служител на място, който установи, че парното на блока не е пуснато и че причината за затоплянето на радиаторите, е в следствие на ремонтни дейности по вътрешната инсталация и последващото й запълване, което става с топла вода.

От топлофикацията напомнят, че всяка жилищна сграда трябва задължително да разполага с живущо лице, обучено да оперира с абонатната станция за дейности, отнасящи се по вътрешната инсталация.

Защото има ли ремонт в блока и ако този ремонт е свързан с парното, може да се очаква радиаторите да излъчват топлина заради запълването на инсталацията.

