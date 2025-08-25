100 лв. плаща мъж от карловско село, следил момиче до дома му и мастурбирал отпред

Искал да заговори девойката, но след като това не станало, решил да й покаже члена си

Минимална глоба по Указа за борба с дребното хулиганство отнесе мъж от карловското село Розино, разголил се и се самозадоволявал пред дома на момиче, което проследил.

На 5 юли девойката била с приятелка в парк. Тръгвайки си, двете момичета се разделили, а мъж последвал едното, като му подвиквал. То се уплашило и хукнало да бяга, прибрало се и заключило входната врата.

От прозореца на дома си момичето успяло да снима с телефона си как същият мъж е застанал пред входа, свалил панталоните си и мастурбира. Виждайки, че го записват обаче, той махнал с ръка и си тръгнал.

Момичето казало на майка си за случилото се, която подала сигнал в полицията. Самоличността на извършителя била установена от видеото, а след отказ за образуване на досъдебно производство му бил съставен и акт по УБДХ. Той обяснил, че харесвал девойката и искал да я заговори, но след като тя се прибрала, решил да ѝ покаже члена си. Казал, че съжалява за стореното.

Взимайки предвид семейното и имотното състояние на нарушителя - работи в селското стопанство, живее с майка си и другите си трима братя и сестри, Районният съд в Карлово е преценил, че най-справедливото наказание е глоба в минимален размер - 100 лв.