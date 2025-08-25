Мъжът на починалата родилка след среща с шефа на болницата: Предозираха нещо, отровиха я (Видео)

Близките на починалата в Русе родилка говориха с директора на УМБАЛ „Канев" Иван Иванов. Те разпространиха видео от срещата в социалните мрежи.

На 23 август, два дни след раждането, в болницата почина 21-годишна жена от Две могили, а сигнал за това в прокуратурата подаде на 25 август лично директорът на лечебното заведение.

По случая е образувана прокурорска преписка. Разпределена е веднага и незабавно е възложена проверка на ОД на МВР-Русе.

Иван Иванов е приел на среща съпруга на починалата родилка и други нейни роднини, а разговорът е записан от близките на жената.

Съпругът се оплаква, че никой не е обърнал внимание на жена му и нейното оплакване, че я боли коремът. При посещение в болницата е заварил съпругата си в много тежко състояние – в интензивното отделение.

„Тя мина всякакви тестове, през два дни я карах на тестове, нямаше женски проблеми, нито при бременността проблеми. Второ раждане. За 20 минути роди бебето, лесно, без проблеми, здрава жена. Удариха ѝ инжекция, за да ѝ спрат болката, предозираха нещо, отровиха я. Моето обяснение е това", каза съпругът пред bTV.

Директорът на УМБАЛ „Канев" обяснява, че още в събота в болницата е създадена комисия по случая, взети са проби и са изпратени за изследване във ВМА в София. И обяви, че е направен и токсикологичен анализ, за да се провери дали няма предозиране и припомни, че лично е уведомил прокуратурата и е поискал разрешение за втора аутопсия.

„Ние търсим всичко, защото искаме да ви кажем на вас – има грешки, има виновни или няма. Искаме да знаем всичко, за нас това е важно. Ако аз се стремях да прикрия нещо, нямаше аз да сезирам прокуратурата", казва на близките Иван Иванов.