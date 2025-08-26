Вдовицата на починалия от паднал клон в Пловдив: Ще съдя общината до последно

"Мъжът ми беше в шокова зала. След обстоен преглед ми казаха, че трябва да се оперира, защото имаше три счупени шиини прешлени, два счупени тазови прешлени. На главата му зееше огромна рана, имал е много силна аритмия". Това заяви Елена Богутлиева пред Нова тв, вдовицата на 78-годишния мъж от Пловдив, който почина, след като е седял на пейка по алея покрай река Марица, когато клон от близка топола паднал върху него. Жената благодари на лекарите, които са полагали грижи за мъжа и допълни, че мъжът й починал от масивен инфаркт.

Мъжът имал лека астма и редовно се разхождал около Марица. По принцип мъжът не седял, но явно този път се уморил и решил да седне, когато станал инцидента. Вдовицата му заяви, че веднага след погребението ще предприеме действия срещу общината. На снимки във фейсбук тя видяла, че клонът е бил изгнил. Според нея трагедията с мъжа й е можела да бъде избегната.

"Ще ги съдя до последно", каза жената и допълни, че с починалия й съпруг били заедно от 55 години.

Владимир Илиев твърди, че е подавал сигнали към общината за опасни дървета.

„Чрез ваши колеги преди две години направихме репортаж за цялата редица от дървета, всички тези тополи. Познат съм в социалните мрежи като експерт по микология и биология. Това е моe хоби. Забелязах, че всяко второ дърво е засегнато от една дърворазрушаваща гъба - тополова панчушка. Тя не засяга живи дървета, а само мъртви. Това означава, че дървесината на тези дървета е компрометирана. Тя е загинала и те се разрушават отвътре. Решението е отстраняване. Дърветата отдавна са в края на живота си", заяви Илиев.

От общината в Пловдив съобщиха, че започва проверка на състоянието на дърветата по поречието на река Марица и ще премахват потенциално опасните клони.