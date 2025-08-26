ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Продължава борбата за живот на 4-годишния Мартин, ударен от АТВ в „Слънчев бряг“

Христина и сина ѝ Мартин. Снимка Фейсбук/Константин Кацаров

Продължава борбата за живот на 4-годишния Мартин, който беше ударен от АТВ в курортния комплекс „Слънчев бряг“ на 14 август.

Детето беше транспортирано с въздушна линейка от Бургас в София и вече е в болница „Пирогов“.

18-годишният Никола Бургазлиев прегази с АТВ шест души на тротоар в курорта „Слънчев бряг“.

Засега той отговаря пред съда за нанасяне на средна телесна повреда на повече от едно лице, но мярката му беше променена от „домашен арест“ на „задържане под стража“.

35-годишната майка на Мартин е в мозъчна смърт, според лекарите необратимо състояние.

МВР започва втора проверка за действията на полицейските органи и длъжностните лица по разпореждане на министъра на вътрешните работи Даниел Митов и със заповед на директора на ГДНП главен комисар Захари Васков.

Проверката е във връзка със сигнал от близки на пострадалите. От самото начало те подозираха полицейски чадър над обвиняемия, чиито родители са полицаи.

Разследването беше поверено на Националната следствена служба, съобщи бТВ.

