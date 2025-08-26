ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трима души загинаха във Виетнам при преминаването ...

Пострадала при трагичната катастрофа край Севлиево: Видях как детето ми полетя в буса

Кадър: Нова тв

„Детето ми е най-здраво, аз съм със средна телесна повреда, съпругът ми е в недобро здравословно състояние, но без опасност за живота". Това разказа пред Нова тв Силвена Илиева, която е пострадала при трагедията на пътя между Севлиево и Габрово в неделя вечерта. Тя пътувала със съпруга си и дъщеря си. Мъжът й е в болница след трагедията. При катастрофа тогава загина 45-годишна жена, а други четирима бяха ранени. Шофьорът на колата, блъснала микробус с пътници, е дал положителна проба за алкохол – 2,24 промила.

Всички били на кръщене. Домакините били подсигурили транспорт, който да извози гостите от Севлиево към Габрово.

„Помня ужасен удар. Почувствах се затисната. Видях детето ми как полетя от ляво в дясната страна на буса, след това в лявата. Тя е на 5 г., слънчево, лъчезарно детенце. Стана за части от секундата", каза Силвена. „В последствие разбрахме, че скоростта е била много висока. Спомням си как само пищях да извадят детето, после ми се губят моменти", разказва тя.

Кадър: Нова тв

