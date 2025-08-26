Пострадала при трагичната катастрофа край Севлиево: Видях как детето ми полетя в буса

„Детето ми е най-здраво, аз съм със средна телесна повреда, съпругът ми е в недобро здравословно състояние, но без опасност за живота". Това разказа пред Нова тв Силвена Илиева, която е пострадала при трагедията на пътя между Севлиево и Габрово в неделя вечерта. Тя пътувала със съпруга си и дъщеря си. Мъжът й е в болница след трагедията. При катастрофа тогава загина 45-годишна жена, а други четирима бяха ранени. Шофьорът на колата, блъснала микробус с пътници, е дал положителна проба за алкохол – 2,24 промила.

Всички били на кръщене. Домакините били подсигурили транспорт, който да извози гостите от Севлиево към Габрово.

„Помня ужасен удар. Почувствах се затисната. Видях детето ми как полетя от ляво в дясната страна на буса, след това в лявата. Тя е на 5 г., слънчево, лъчезарно детенце. Стана за части от секундата", каза Силвена. „В последствие разбрахме, че скоростта е била много висока. Спомням си как само пищях да извадят детето, после ми се губят моменти", разказва тя.

Всички били на кръщене. Домакините били подсигурили транспорт, който да извози гостите от Севлиево към Габрово.

„Помня ужасен удар. Почувствах се затисната. Видях детето ми как полетя от ляво в дясната страна на буса, след това в лявата. Тя е на 5 г., слънчево, лъчезарно детенце. Стана за части от секундата", каза Силвена. „В последствие разбрахме, че скоростта е била много висока. Спомням си как само пищях да извадят детето, после ми се губят моменти", разказва тя.