Изменения на наредби във връзка с въвеждането на еврото ще гласуват общинските съветници в Разград

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Изменения на наредби във връзка с въвеждането на еврото предстои да гласуват общинските съветници в Разград на днешното си заседание, съобщава на сайта си местната администрация, предаде БТА.

Съветниците предстои да гласуват програма за намаляване на риска от бедствия на община Разград за периода 2026-2030 година.

Общинският съвет ще обсъди мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби.

В дневния ред на заседанието е и докладна записка относно изменение и допълнение на програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2025 година.

Съветниците ще обсъдят документ относно продажба на имот – частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда в него.

Обсъдено ще бъде също и предложение за актуализиране на списъка на средищните училища в община Разград за учебната 2025/2026 година.

Общинските съветници предстои да обсъдят докладна записка относно продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Разград чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост, както и документ относно продажба на имоти – частна общинска собственост в с. Ушинци чрез публични търгове с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.

По време на днешното заседание предстои да бъде разгледана докладна записка за учредяване на възмездни права на ползване върху части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в землищата на разградските села Осенец и Побит камък, а също и документ във връзка с учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот в горска територия – частна общинска собственост, находящ се в землището на Разград.

Предстои да бъдат обсъдени още три докладни записки относно разрешение за изготвяне на проект за подробен устройствен план.