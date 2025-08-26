Шефът на Вик Лозко Лозев: 300 литра на секунда повече трябват за Плевен

Или трябва да се намали консумацията на вода в Плевен, или да се увеличи дебита с 300 литра в секунда, за да няма водна криза и режим на водата в града. Трябват 850 литра на секунда за денонощие, а отчитат 150 л. Тези 75% загуби включват и кражби, съобщи пред Би Ти Ви Лозко Лозев, председател на Управителния съвет на Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Тази година сме издали стотина протокола в Плевен за нерегламентирано ползване. Понякога това е през грешен водомер, а не кражба на вода, каза Лозев. Посочи, че по уредба се приема, че 10% от загубите са от кражби. Според Лозев в Плевен са повече. Той бе категоричен, че улиците в града се мият с вода, която не е питейна. В момента в град ажирата имат вода по 6 часа.

Той посочи, че двата варианта за вода в Плевен са или от река Дунав, или от язовира. Той смята втория за по-добър. Следели се идващите от Черни Осъм количества вода, очаквало се част от водопроводната мрежа в Плевен да е подмени.