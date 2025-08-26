Росен Желязков и Красимир Вълчев откриват нова детска градина в Костинброд

Премиерът Росен Желязков и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще присъстват от 9:00 часа на откриването на новата детска градина „Слънчице“ в Костинброд, съобщиха от правителствената пресслужба, предаде БТА.

В градината са обособени шест групи – четири градински и две яслени, които ще приемат общо 128 деца. „Слънчице“ е изградена по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020–2025 г. на Министерството на образованието и науката.

Държавата осигурява 3 899 870 лв., а Община Костинброд съфинансира проекта с още 1 367 067 лв.

Това ще е петата детска градина на територията на общината, каза зам.-кметът в направление „Култура, образование, социални и хуманитарни дейности“ Александър Ненов през януари.

Костинброд е голям промишлен град, всяка година населението се увеличава, с това расте и броят на дечицата. Имаме недостиг на свободни места в детските градини, допълни Бистра Боянова – началник отдел „Образование, младежки политики, спорт, култура и социални дейности“ на общината.

В момента детските градини на територията на общината са общо четири, две от тях са в гр. Костинброд и другите две детски градини са в двете най-големи села на общината – Петърч и Драговищица. Петата детска градина ще бъде в гр. Костинброд. Общо шест групи ще има в новата детска градина, като две от тях ще са яслени, а другите - от първа до четвърта група, каза Бистра Боянова.