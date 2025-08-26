"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, никой не може да даде прогноза

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Направен е скенер, на който се потвърждава, че водещата причина е тежка черепно-мозъчна травма. Състоянието му отговаря на тази диагноза, той е в кома, има движения на крайници. Не е контактен и не издава звуци, съобщиха от "Пирогов" за състоянието на 4-годишният Марти, който бе блъснат заедно с майка си от АТВ в "Слънчев бряг".

Правим всичко възможно, никой не може да даде прогноза, допълни д-р Христо Пседерски, детски реаниматор в "Пирогов".

Детето беше транспортирано с въздушна линейка от Бургас в София и вече е в болница „Пирогов".

18-годишният Никола Бургазлиев прегази с АТВ шест души на тротоар в курорта „Слънчев бряг".

Засега той отговаря пред съда за нанасяне на средна телесна повреда на повече от едно лице, но мярката му беше променена от „домашен арест" на „задържане под стража".

35-годишната майка на Мартин е в мозъчна смърт, според лекарите необратимо състояние.

МВР започва втора проверка за действията на полицейските органи и длъжностните лица по разпореждане на министъра на вътрешните работи Даниел Митов и със заповед на директора на ГДНП главен комисар Захари Васков.

Проверката е във връзка със сигнал от близки на пострадалите. От самото начало те подозираха полицейски чадър над обвиняемия, чиито родители са полицаи.

Разследването беше поверено на Националната следствена служба.