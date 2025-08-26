ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Британски и френски издания коментират смъртоносни...

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21173729 www.24chasa.bg

Нападнатият от мечка в Лясково: Кучетата ми ме спасиха

2700
мечката е нападнала Димитър Кибарев в гората на около 2 километра от Лясково.. Снимка: Архив

„За щастие пострадах малко благодарение на кучетата, иначе да ме нямаше", каза пред Нова тв Димитър Кибарев, който бе нападнат от мечка с малко мече, докато разхождал две ловни кучета в гората в девинското село Лясково. „Когато имам възможност, излизам с кучетата на разходка. Първо видях малкото мече, в този момент майката тръгна към мен, но кучетата я спряха. 2-3 секунди и пак тръгна към мен, направо скочи върху мен", разказа мъжът.

Ръката му е пострадала, когато се е опитал да я изблъска, но не помни какво точно е станало. Едното куче се върнало и захапало мечката.

Кибарев предполага, че е нападнат, защото мечката е била с малкото си. „И тя беше изненадана, защото срещата беше много близка", коментира Кибарев.

Около мястото на нападението имало много къпини, разказа още той.

„Тази година има много мечки. Може би от пожарите тази година се събраха тук", казва Кибарев.

мечката е нападнала Димитър Кибарев в гората на около 2 километра от Лясково.. Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя