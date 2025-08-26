Кола не спря на полицейски сигнал и се блъсна в друга, изясняват кой е карал

Полицаите в Павликени работят по установяване водача на лек автомобил, не изпълнил полицейско разпореждане и предизвикал катастрофа с друга кола, съобщи ОДМВР - Велико Търново.

В понеделник, малко след полунощ в Павликени е предприета проверка на лека кола. При подаване на светлинен и звуков сигнал водачът не изпълнил разпореждането и продължил движението си. При последвал обход автомобилът е установен на близка улица, блъснат в друг лек автомобил. В него са установени две лица, едно от които непълнолетно.

Предстои да се изяснява кой е стоял зад волана. Автомобилът е иззет. Образувано е досъдебно производство.