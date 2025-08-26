34 души са ранени при катастрофи през изминалото денонощие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

През изминалото денонощие са станали 25 пътнотранспортни инциденти, при които са ранени 34 души, загинали няма. Това сочат данните на МВР, публикувани на сайта на ведомството, предаде БТА.

В София са регистрирани 32 леки катастрофи и шест тежки. При тях са ранени девет души, като един човек е с опасност за живота.

От началото на месеца са станали 576 пътни инцидента с 37 починали и 755 пострадали.

МВР регистрира 4363 произшествия на пътя от началото на годината, загинали са 274 души, а 5482 са ранени.