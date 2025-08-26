ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Красимир Вълчев: В детските градини в най-голяма с...

Времето София 19° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21174254 www.24chasa.bg

34 души са ранени при катастрофи през изминалото денонощие

1108
Полиция СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк

През изминалото денонощие са станали 25 пътнотранспортни инциденти, при които са ранени 34 души, загинали няма. Това сочат данните на МВР, публикувани на сайта на ведомството, предаде БТА.

В София са регистрирани 32 леки катастрофи и шест тежки. При тях са ранени девет души, като един човек е с опасност за живота.

От началото на месеца са станали 576 пътни инцидента с 37 починали и 755 пострадали. 

МВР регистрира 4363 произшествия на пътя от началото на годината, загинали са 274 души, а 5482 са ранени.

 

Полиция СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя