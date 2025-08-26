Обвиниха французина, шофирал под влиянието на амфетамин в Пернишко

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Привлечен е като обвиняем 26-годишният френски гражданин, шофирал автомобил след употреба на наркотици. Това съобщиха от полицията.

Задържан е за срок до 72 часа с прокурорско постановление и ще му се иска постоянен арест.

Обвиняемият беше проверен на 24 август около 18,15 ч. на ул. „Дупнишка“ в гр. Радомир. При изпробването му с техническо средство е отчетен положителен резултат за амфетамин. Автомобилът му е иззет, а той е бил задържан за до 24 ч. по Закона за МВР.

Работата по разследването продължава под ръководството на прокуратурата.