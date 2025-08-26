ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Григор Димитров разтърси с признание: След контузи...

Образувани са две досъдебни производства, след сигнали за закани за убийства в Шуменско

Полиция СНИМКА: 24 часа

Образувани са две досъдебни производства през последното денонощие, след сигнали за закани за убийства в Шуменско, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен, предаде БТА.

Мъж на 37 години от село Ясенково е задържан за срок до 24 часа в полицейския арест, след като на 24-ти и 25 август е отправял към родителите си закани за убийство. Подаден е сигнал в полицейското управление в Шумен. Изпратен е екип, мъжът е задържан. Образувано е досъдебно производство.

Неизвестен клиент на игрална зала на бул. "Славянски" в Шумен е отправил закана за убийство към управителя ѝ. Сигналът е приет малко след 16:30 часа на 25 август. На място е изпратен полицейски екип. Клиентът на игралната зала не е открит на място. Работата по установяване на самоличността му продължава. За извършеното престъпление е образувано досъдебно производство.

При отчета за дейността на ОДМВР старши комисар Георги Гендов съобщи за ръст със 118 процента при регистрираните престъпления в условията на домашно насилие през 2024 година в Шуменско.

 

