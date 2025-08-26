Прокуратура проверява случаи с незаконни гонки в София

Софийска районна прокуратура образува досъдебно производство във връзка с репортажи относно нерегламентирани състезания между автомобили, съдържащи съмнения за осъществено умишлено престъпление от общ характер.

На 25.08.2025 г. в СРП са докладвани материали от извършена проверка на служители в Отдел „Пътна полиция" при СДВР. След анализ на материалите още същия ден с постановление на наблюдаващия прокурор е образувано наказателно производство за това, че на 08.08.2025 г. около 21,00 часа в гр. София, по ул. „Околовръстен път" в пътна отсечка от с. Герман към ж.к. „Младост", при управление на моторно превозно средство са извършени непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото - престъпление.

Разследването е възложено на СДВР, като е указано приобщаването на относими документи, разпити на свидетели, изготвяне на експертиза и други процесуално-следствени действия.