Катастрофа с крава прати млада жена в болницата

Крава СНИМКА: Pixabay

25-годишна жена е катастрофирала заради крава край Кърджали. Това съобщиха от полицията.

Пътното произшествие е станало на 25 август около 7:00 ч. в село Устрен.

25-годишна с лек автомобил ударила внезапно изскочило на пътното платно домашно животно. Пострадала водачката, която е била настанена за лечение в болница.

Дежурна оперативна група от РУ-Джебел е извършила оглед на мястото на произшествието. Образувано е досъдебно производство.

Установен е собственикът на кравата. Екип на РСПБЗН-Джебел обезопасил автомобила и почистил мястото на произшествието.

Разследващ полицай и група „Охранителна полиция" в РУ-Джебел продължават работата по случая.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

