Патриарх Даниил освети новата детска градина в Костинброд

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил освети новата детска градина „Слънчице“ в Костинброд. В речта си той подчерта нуждата от възпитание на добродетелите от ранна възраст. В благослужението участие взе и Браницкият епископ Йоан, съобщи БТА.

Радваме се на днешния ден, защото отправихме молитва към Бога да благослови учителите, директорът, ръководството на тази детска градина, децата, които ще се занимават тук, родителите, за да може да се осъществяват думите, които Господ е казал: „Оставете децата, не им пречете да дойдат при мен, защото на такива е Царството небесно“, каза патриархът.

В речта си Даниил отбеляза доброто взаимодействие с правителството в сферата на образованието и възпитанието. Това ни дава надежда, че децата на България няма да растат с това отрицание, с този нихилизъм, който е толкова характерен за редица поколения, заяви той.

Премиерът Росен Желязков и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, кметът на Костинброд Трайко Младенов, началникът на Регионално управление на образованието Росица Иванова, депутати, заместник-министри, общински съветници и представители на Община Костинброд присъстват на откриването на новата детска градина. Сред представените от организаторите на събитието присъстващи е и началникът на Национална служба „Охрана“ генерал-майор Емил Тонев.

В новооткритата градина са обособени шест групи – четири градински и две яслени, които ще приемат общо 128 деца. „Слънчице“ е изградена по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020–2025 г. на Министерството на образованието и науката.