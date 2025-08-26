Красимир Вълчев: В детските градини в най-голяма степен се формира интелектуалното и когнитивно развитие на децата

Освен че са най-цветните и слънчеви институции, детските градини са и най-важните, защото в предучилищната възраст в най-голяма степен се формира интелектуалното, когнитивното и езиково развитие на децата. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев при откриването на новата детска градина „Слънчице“ в Костинброд. Той подчерта, че това е и периодът на формиране на духовното у децата и възпитанието им в добродетели, предаде БТА.

Министър Вълчев поздрави кметовете на общини за реализирането на съответните образователни проекти, както и кмета на Костинброд. По думите на Вълчев общината е една от най-активните за инвестиционните програми на Министерството на образованието и науката.

Красимир Вълчев благодари на патриарха, че присъства на много празници на Министерството на образованието и науката. Заедно водим разговора за бъдещето на нашите деца - как да ги направим знаещи и можещи, а също и добри хора, посочи министърът.