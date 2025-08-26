ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откриха около 3400 кг. продукти с изтекъл срок на годност в транжорна в Плевен

Месо Снимка: pixabay

Органите на реда в Плевен откриха множество продукти с изтекъл срок на годност в транжорна. Това съобщиха от полицията.

На 25 август в Плевен е проведена съвместна акция на служители от сектор „Противодействие на икономическата престъпност" при ОДМВР – Плевен, ОДБХ и ДИТ - Плевен относно изпълнението на разпоредбите на Закона за храните за произвеждане, съхранение, разпространение и търговия с хранителни продукти.

Около 09:30 ч. е извършена проверка в транжорна, собственост на 37-годишна плевенчанка. В хладилни камери за съхранение на суровина с температурен режим, са установени множество продукти от животински произход с изтекъл срок на годност, видимо, подготвени за пласиране в търговската мрежа, както и такива партиди стока, на които не бил поставен етикет и/или идентификационна маркировка.

Взето е отношение от служителите на ОДБХ - Плевен, които са съставили необходимите констативни протоколи, в последствие, на които ще бъдат предприети административно-наказателни мерки по Закона за храните.

Общото количество установени нередовни храни от животински произход е около 3400 кг. Те ще бъдат приведени към екарисаж. Проверката ще бъде продължена от Дирекция "Инспекцията по труда" - Плевен.

