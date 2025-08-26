Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен секретар на МВР

Министерският съвет ще предложи Мирослав Рашков за главен секретар на МВР, съобщи премиерът Росен Желязков от Костинброд.

В момента Мирослав Рашков е изпълняващ функциите главен секретар на МВР.

"Предложението ни се базира на работата, политическата неутралност на Мирослав Рашков и неговият потенциал да ръководи структурите в МВР, стоейки далеч от политическите препирни. Все още очакваме президентът да се произнесе по отношение на съгласуването с предложение за председател на ДАНС", каза Росен Желязков.

"По отношение на посланиците се предвижда предварително съгласуване с президента, то има една цел - да се синхронизират вижданията на държавния глава и правителството по отношение на външнополитическата дейност на държавата в лицето на посланиците. Отдавна сме изпратили имената, президентът съгласува тези имена и утре с решение на МС ще му ги предложим. Същото е и с главния секретар на МВР", обясни той.

Премиерът коментира водната криза в страната и нарастващото недоволство на хората в Плевен.

"В Плевен за съжаление през годините нито сме имали амбициозен кмет, нито сериозно отношение към проблемите с водата. Утре министрите на регионалното развитие, околната среда и водите и земеделието и храните ще докладват в МС по отношение на всички мерки. Трябва да се спрат водозагубите. Те са огромни - над 80% в някои места. Това намалява дебита, налягането и качеството на услугата като цяло. Координацията между местната и централната власт трябва да бъде подобрена. Ние командироваме от София експерти, чиято работа не е да ходят по общините, за да осъществяват неизпълнените ангажименти, които са имали властите. Тук не подминавам и ролята на областния управител. Давам много ясен двуседмичен срок за такава координация. В противен случай ще има и персонални промени в компетенциите на правителството. Няма как да се бъркаме в местната власт. Приемете, че това е жълт картон за областния управител", заяви Желязков.

По повод регулацията на атракциони, министър-председателят посочи, че се работи по забрана за управление на джет на лица без свидетелство за управление и на такива под 18-годишна възраст.

"Ще търсим сериозна регулация, която да е устойчива във времето. За съжаление в другите държави нормативната регулация се въвежда след трагичен инцидент, защото човек не може да предположи откъде дебне опасност. Това е въпрос и на самодисциплина и организация".