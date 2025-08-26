Кметът на Пазарджик сигнализира прокуратурата за присвояване на общински пари в село Тополи дол

Кметът на Община Пазарджик Петър Куленски подаде сигнал до прокуратурата, МВР и НАП за предполагаема схема за злоупотреба с общински средства в кметство Тополи дол. Това информираха от местната кметска администрация.

По информация, постъпила в общината, от месец септември 2023 г. до момента са били сключвани договори за косене и поддръжка на зелените площи в селото, като плащанията са извършвани в брой на каса. Лицето, фигуриращо като изпълнител по тези договори, твърди категорично, че не е извършвало дейностите и че подписите върху договорите и разходните ордери не са негови. То уточнява, че от септември 2023 г. се възстановява от тежко заболяване.

Ако тези твърдения бъдат потвърдени, става въпрос за тежко нарушение и евентуално използване на документи с невярно съдържание с цел неправомерно облагодетелстване.

„Няма да търпим и най-малкото съмнение за злоупотреба с общински средства. Още по-малко, когато става въпрос за парите за поддръжка на нашите населени места. Този случай ще бъде разследван докрай и всеки, който е участвал в нерегламентирани действия, ще понесе своята отговорност", заяви кметът Петър Куленски.

В тази връзка той подаде официален сигнал до прокуратурата, МВР и НАП и поиска да бъде назначен вътрешен одит на кметство Тополи дол, за да се изясни практиката по сключване и отчитане на договори. Освен това, ще бъдат проверени всички договори, сключвани от кметовете на населени места в общината, със специален акцент върху тези с плащания в брой.

Община Пазарджик ще продължи да бъде безкомпромисна при всеки опит за злоупотреба с обществени средства и ще действа с пълна прозрачност и отговорност към гражданите, категоричен е кметът Петър Куленски.