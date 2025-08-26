"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов провери строителните дейности по железопътната линия Костенец–Септември, предава БТА.

Проверката е в близост до село Габровица при изхода на тунела.

Преди дни приключи прокопаването на най-големия тунел в този участък, с дължина близо 2,5 км.

На 21 май правителството отпусна 238 милиона лева за закъснели индексации на фирми, извършващи железопътни ремонти.

Железопътният участък Костенец – Септември е част от глобалния проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив", който е важен елемент от коридорите на Транс-Европейската транспортна мрежа, пише на сайта на Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ).

Чрез рехабилитацията на този железопътен участък ще се осъществи цялостното модернизиране на линията София – Пловдив и ще се разреши едно от основните затруднения пред Паневропейската железопътна мрежа в Югоизточна Европа, намираща се на пътя на най-кратката връзка между Западна и Централна Европа, Близкия Изток и Азия, пише още на сайта на НКЖИ.

Общата стойност на проекта е 300 251 198 лева без ДДС.