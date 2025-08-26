ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

88-годишна жена даде 9500 лева на мним полицай в Стара Загора

Възрастна жена е станала жертва на телефонен измамник Снимка: Pixabay

88-годишна жена е станала жертва на ало измамници. Това съобщиха от полицията в Стара Загора.

Тя е предала сумата от 9500 лева на непознат мъж на паркинг. 

Сигналът за случая е подаден от потърпевшата, която около 14:00 часа на 25 август е заявила във Второ районно управление, че в същия ден по телефона ѝ се е обадил мъж, представил се като полицай Петър Петров. Същият я е въвел в заблуждение, че предстои полицейска операция за залавянето на престъпници и е необходимо да съдейства като предаде парична сума. Малко по-късно на паркинг на търговска верига в Стара Загора жената е предала на непознат сумата от 9500 лв.

По случая е образувано досъдебно производство, допълниха от полицията.

