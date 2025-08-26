С 2 млн. лв. полицаите във Велико Търново ще си имат фотоволтаик на покрива и климатици

Започва обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районното управление във Велико Търново. Изпълнението на проекта е финансирано със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост. Общата му стойност е 2 091793 лв., от които 1 927 495 лв. е безвъзмездна финансова помощ и 164 207 лв. съфинансиране. Партньор по проекта е Държавна агенция „Технически операции", обяви на брифинг директорът на ОДМВР ст. комисар Димитър Машов.

Сградата на РУ – Велико Търново е 6-етажна, въведена е в експлоатация през 1981 г. и е с обща площ от 3464, 5 кв.м. Отоплението се осъществява чрез инсталация на природен газ.

За срок от 4 месеца ще се направи топлоизолиране на външни стени, на покривната конструкция, подмяна на дограма, ще се въведе охлаждане с климатични системи. Управлението ще има енергоспестяващо осветление и фотоволтаична хибридна система за производство на електроенергия за собствени нужди.

"Целта на проекта е след реализирането му сградата да достигне клас на енергопотребление „А" (в момента е „С"), което ще доведе до подобряване на работната среда и намаляване до 76% на годишното потребление на първична енергия, повишаване на енергийната ефективност, подобряване на експлоатационните характеристики на сградата", изброи комисар Машов.

Докато тече ремонтът, служителите ще се местят в други помещения в рамките на сградата. Ще бъдат взети всички необходими мерки да се осигури безпрепятственото влизане на граждани в сградата на полицейското управление и обслужването им да не бъде нарушавано.

Комисар Машов каза още, че в скоро време предстои много сериозен ремонт и на районното управление на полицията в Полски Тръмбеш, което е в окаяно състояние. За санирането на сградата има издадено разрешително за строеж и тече подготовка на документите за обявяване на обществена поръчка. МВР обаче търси пари, за да обезпечи обновяването. В Свищов пък има подписан меморандум за сътрудничество с общината и се очаква тя да поеме реновирането на местната полиция.