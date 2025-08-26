ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа край Ловеч прати 13-годишно дете в болница

Линейка СНИМКА: Архив

13-годишно дете е в болница след пътен инцидент край Ловеч. Това съобщиха от полицията.

На 25 август, около 10:45 ч., на път 3505 в землището на с. Дебнево, 39-годишна при управление на лек автомобил е загубила контрол върху превозното средство и се е блъснала в крайпътни дървета.

В резултат на произшествието е пострадало 13 годишно дете, което е пътувало на задната седалка.

Откарано е в болница и след преглед е настанено за медицинско наблюдение.

Пробите за алкохол и наркотици на водачката са отрицателни, съставен й е акт за нарушение на ЗДвП.

Линейка СНИМКА: Архив

