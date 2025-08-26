Пловдив загуби още един голям инфекционист - д-р Красимира Попова

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ще ни липсва твоята всеотдайност и обич към професията, хората и приятелите, тъгува шефката на клиниката проф. Олиана Бойкинова

Един голям лекар, отдаден до последно на професията си, ни напусна. Д-р Красимира Попова, известен инфекционист и дългогодишен зам.-директор по лечебната част в Транспортна болница в Пловдив, си отиде, съобщиха близките й.

Тя е от хората, за които медицината бе призвание и до последно бе отдадена на нея. Дълги години е спасявала животи в Интензивното отделение на Инфекциозната клиника в Пловдив. "На всяко дежурство имахме по няколко души в кома, за които се борихме да ги върнем към живот. Няма по-голямо удовлетворение да видиш как тежко болни пациенти се съживяват и оздравяват", казваше д-р Попова.

Дори преди да си отиде, тя работеше и се раздаваше докрай в името на пациентите и колегите.

"Пое своя път към Отвъдното пое голям човек и лекар, инфекционист, д-р Красимира Попова! Почивай в мир, мила Краси! Ще ни липсва твоята всеотдайност и обич към професията, хората и приятелите!", написа настоящият началник на Инфекциозната клиника в Пловдив проф. Олиана Бойкинова.

Поклонението пред тленните останки на д-р Попова ще е утре, 27 август, от 14 часа в храма на централните гробища в Пловдив.

Светла и дълга да е паметта за нея!