Защо една шега в интернет може да има сериозни последици за децата и как да ги предпазим

Светът на подрастващите в интернет често изглежда пъстър, забавен и на пръв поглед безобиден. Мемета, клипчета с шеги, иронични коментари и предизвикателства в TikTok се превръщат в ежедневна част от онлайн живота им. Но зад някои от тези, на пръв поглед смешни моменти, могат да се крият сериозни рискове – участие в онлайн тормоз, разпространяване на обидно или унижаващо съдържание, дори неволно участие в cancel културата.

Затова в рамките на образователната си кампанията Digital Scouts, Yettel стартира нови интерактивни игри, насочени към децата и предизвикателствата, които срещат в мрежата. Съдържанието е адаптирано към нуждите и възрастта на участниците, като им предлага възможност чрез игра да научат най-същественото за разпознаването и преодоляването на интернет рискове.

Много често децата споделят съдържание, без да осъзнават пълния му контекст или последици. Една шега с нечия снимка или глас, един клип, заснет в училищния коридор без съгласието на участниците, може да доведе до засрамване, изолация и дори силен психически дискомфорт за засегнатото дете. А когато това се разпространи в групов чат или социална мрежа, последствията се мултиплицират и надхвърлят границите на училището или квартала.

Онлайн пространството създава усещане за анонимност и дистанция. Това често кара децата да забравят, че зад всяко лице стои истински човек с емоции. Така нещо, което изглежда като „просто майтап“, може да бъде възприето от другия като обида, нападка или заплаха. И не е нужно намерението да е било злонамерено. Много от случаите на онлайн тормоз започват именно така – без ясна представа, че границата е прекрачена.

Cancel културата също намира почва сред подрастващите. Невинно изказване, стара снимка или неразбрана публикация могат да се превърнат в повод някой да бъде публично „отменен“, осмян или изключен от социалния кръг. В такива ситуации, когато група деца се обединят срещу едно дете онлайн, дори без директни обиди, ефектът е подобен на класическата форма на изолация или бойкот. Разликата е, че в интернет всичко се случва много по-бързо и в много по-широк мащаб.

Важно е да не разглеждаме децата като злонамерени участници в подобни ситуации. Много често те просто не осъзнават влиянието, което могат да имат думите или действията им онлайн. Ето защо една от най-важните стъпки, които родителите могат да направят, е да говорят с децата си открито и спокойно за това как се създава и възприема съдържание в интернет.

Също така е полезно да подчертаем, че не всяка реакция в интернет трябва да бъде публична. Ако нещо не ни харесва, можем да го игнорираме или да го обсъдим лично, без да участваме в публично осъждане. Онлайн пространството дава възможност както за позитивно влияние, така и за натиск и манипулация. Когато децата осъзнаят, че имат избор и отговорност, те са по-малко склонни да се включват в кампании срещу някого, дори и индиректно.

Ролята на възрастните не е да контролират всяка стъпка, а да бъдат доверени водачи в тази нова среда. Да покажат, че разбират колко е важно за децата да се чувстват приети и част от групата, но че това никога не бива да става за сметка на друг човек. Емпатията, уважението и критичното мислене се възпитават именно в тези ежедневни разговори. И двата варианта на играта на Yettel са подходящи за въвеждане на темата у дома и за насърчаване на откровен разговор за важността на онлайн безопасността, сравнима с тази, която търсим в реалния живот.

*Материалът е част от съвместната поредица на Yettel и Центъра за безопасен интернет, посветена на актуалните заплахи пред децата в онлайн пространството. Тя е част от кампанията на Yettel „Дигитално родителство“, с която телекомът подкрепя семействата с проверени ресурси и информация, за да общуват по-лесно с децата относно виртуалния свят и да бъдат най-добрите им ментори за изграждане на добри дигитални навици.