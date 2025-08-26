Морска администрация ще следи атракциите с потенциален риск по нови правила

Ще бъдат въведени нови правила, чрез които „Морска администрация" ще трябва да следи оборудването на атракционите.

Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов при проверката на строителните дейности по железопътната линия Костенец – Септември, цитиран от БТА.

Коментарът му бе по повод инцидента в Несебър, при който, след падане от парашут, теглен от моторна лодка, загина дете.

При парасейлинга в наредбата се регулира само плавателното средство, обясни министърът. Той допълни, че лодката, с която е теглен парашутът в Несебър, е била проверена два пъти и е годна.

Проверяваме и разрешителното на капитана - и то е в ред, каза Караджов. Това, от което е дошла бедата, е в занижения контрол на оборудването - сбруя, катарами, въжета и т.н., посочи министърът и добави, че за тях ще бъдат въведени определени стандарти.

В Гърция има стандарти за парасейлинга и там „Морска администрация" се грижи за всичко. Те проверяват сбруята и катарамите. Сега, с новите правила ще въведем и нашата „Морска администрация" да го прави оттук нататък, каза вицепремиерът.

За други атракции с потенциален риск ще въведем определени изисквания на какви стандарти трябва да отговаря оборудването, съответно - кой ги проверява, каза още Гроздан Караджов.

По нашите закони това могат да бъдат и фирми, които са акредитирани да вършат тази работа, допълни вицепремиерът, така че не говорим за ново бреме за фирмите. Не говорим за нова регулация как да се прави бизнес, а за изписване и нормативно регламентиране на онова, което си длъжен да дадеш като ниво на безопасност, ако предоставяш по търговски начин атракциони, каза Караджов.