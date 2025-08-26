Седем нови камери, тип триноги, ще следят скоростта във Велико Търново

Със седем нови камери за скорост от типа триноги е оборудвана Областната дирекция на МВР във Велико Търново, съобщи пред журналисти директорът на полицейското подразделение старши комисар Димитър Машов.

Те се поставят на проблемните участъци, определени чрез ежемесечен анализ на пътната обстановка и пътния травматизъм. Така дирекцията вече разполага с достатъчен ресурс от камери и всички служители, които работят с тях, ги натоварват максимално, каза ст. комисар Машов.

Директорът на областната дирекция е направил искане за доставка и на три нови стационарни камери, като във връзка с това се води постоянна кореспонденция с Главна дирекция „Национална полиция". Параметрите са зададени и проблемните участъци, на които следва да се монтират, са определени. Едната ще е при великотърновското село Самоводене, а другата – при свищовското село Горна Студена, в участък от пътя Плевен - Бяла. Трета може би ще бъде поставена край село Въглевци в Прохода на Републиката, където катастрофите и безраз обясни старши комисар Машов.

Досега Областната дирекция на МВР във Велико Търново разполагаше с четири триноги, пет мобилни и две стационарни камери.

Стационарните камери на Агенция „Пътна инфраструктура" също подпомагат работата на полицията. Голям ефект върху недисциплинираните водачи оказват и небрандираните автомобили, които следят за движението по пътищата в областта, допълни той.