Двама са задържани за кражба на електрически проводници и метални елементи от мина „Оброчище"

Двама са задържани за кражба на електрически проводници и метални елементи от мангановата мина „Оброчище", съобщават от Областната дирекция на МВР-Добрич.

На 25 август, около 16:25 часа при обход в село Църква горски служители забелязват паркиран лек автомобил „Фолксваген" до оградата на мина „Оброчище". Подаден е сигнал на тел. 112 и на място са изпратени полицейски екипи. Те установяват моторно превозно средство и мъж на 51 години, който през дупка в оградата изнася електрически проводници и метални елементи от обекта. Задържан е за срок до 24 часа.

Автомобилът и откраднатите вещи са иззети по надлежен ред от полицейските служители. При последвали полицейски действия е задържан и 66-годишен мъж, който е бил охрана на обекта. Работата по установяване и документиране на престъпната дейност на двамата мъже продължава. По случая е образувано досъдебно производство.