Тръмп към критиците: Аз не съм диктатор

Извадиха бъбрек на 12-годишен, пострадал тежко след падане от електрическо колело

Линейка СНИМКА: Архив

12-годишно момче е в болница с опасност за живота. То е пострадало тежко след падане от електрическо колело във видинското село Арчар.

Инцидентът е станал в късния следобед на 25 август.

Детето е транспортирано по спешност в монтанската болница, където е оперирано.

"Беше докарано с линейка от Видин в крайно тежко състояние, с коремна, гръдна и черепно-мозъчна травми и разкъсан на няколко места черен дроб. Наложи се да му бъде изваден и единият бъбрек", каза пред NOVA д-р Красимир Каменов - началник на отделението по хирургия в МБАЛ "Д-р Стамен Илиев"- Монтана.

В момента на инцидента на велосипеда се возели две деца. Другото не е пострадало.

