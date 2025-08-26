Празнуваме Световния ден на кучето (Снимки, видео)

На 26-ти август отбелязваме Световния ден на кучето. Във фейсбук стотици стопани споделят снимки на любимците си и им честитят празника. Кучешките групи са пълни с цитати от известни личности за кучетата и тяхната преданост.

Празникът води началото си от САЩ, а предложението за него е дошло от американската почитателка на домашни любимци Колин Пейдж. Днес в много страни се организират различни инициативи, чиято цел е да насърчат хората да бъдат грижовни към най-добрия приятел на човека.

По случай Деня на кучето в много страни се организират различни инициативи за малки и големи, чиято цел е да насърчат хората да бъдат грижовни не само към собствените си кучета, но и към останалите, които срещат в парка или на път за работа.