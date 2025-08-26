Празнуваме Световния ден на кучето (Снимки, видео)

На 26-ти август отбелязваме Световния ден на кучето. Във фейсбук стотици стопани споделят снимки на любимците си и им честитят празника. Кучешките групи са пълни с цитати от известни личности за кучетата и тяхната преданост.
Празникът води началото си от САЩ, а предложението за него е дошло от американската почитателка на домашни любимци Колин Пейдж. Днес в много страни се организират различни инициативи, чиято цел е да насърчат хората да бъдат грижовни към най-добрия приятел на човека.
По случай Деня на кучето в много страни се организират различни инициативи за малки и големи, чиято цел е да насърчат хората да бъдат грижовни не само към собствените си кучета, но и към останалите, които срещат в парка или на път за работа.
Bad dog!! 🐕— Suzee Q (@SusieM414141) August 25, 2025
The one with the hose is my favorite! 🤣 pic.twitter.com/LIBfBLCQ7g
Happy International Dog Day 🐾🐶 pic.twitter.com/7sizft4JSH— Melina (@Mellcuppcake) August 26, 2025
Happy Dog Day! pic.twitter.com/WAnB5RKsb7— NURS (@nursxcode) August 26, 2025