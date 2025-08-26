ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп към критиците: Аз не съм диктатор

Изпратиха с водни струи пловдивския пожарникар Петър Костадинов след 26 години служба

24 часа Пловдив онлайн

Водни струи изпратиха Петър Костадинов. Снимка: Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"-Пловдив

Огнеборецът от четвърта смяна на Втора районна служба на пожарната в Пловдив беше изпратен с водни струи и под звуците на сирени. "Трудна е раздялата с колеги, особено след като повече от 26 години сте делили трудности и изпитания", съобщиха от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". 

Колегите на Петър Костадинов му благодарят за подкрепата и приятелството през целия им общ професионален път, И посочват, че той винаги ще остане част от екипа на службата, като му пожелават здраве. 

Колегите от Втора служба желаят здраве на Петър Костадинов. Снимка: Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"-Пловдив
Директорът на пожарната ст. комисар Васил Димов (вляво) и Петър Костадинов. Снимка: Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"-Пловдив
Водни струи изпратиха Петър Костадинов. Снимка: Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"-Пловдив
