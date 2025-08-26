Изпратиха с водни струи пловдивския пожарникар Петър Костадинов след 26 години служба

Огнеборецът от четвърта смяна на Втора районна служба на пожарната в Пловдив беше изпратен с водни струи и под звуците на сирени. "Трудна е раздялата с колеги, особено след като повече от 26 години сте делили трудности и изпитания", съобщиха от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Колегите на Петър Костадинов му благодарят за подкрепата и приятелството през целия им общ професионален път, И посочват, че той винаги ще остане част от екипа на службата, като му пожелават здраве.