Пускат пътя Плевен - Гложене до края на месеца

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов съобщи, че до края на месеца път III-305 (Плевен - Гложене бел. ред.) ще бъде пуснат за движение, предава БТА.

Днес министърът, ръководството на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) и представители на Дирекцията за национален строителен контрол инспектираха строителството на участък 1 от автомагистрала "Хемус" между пътен възел "Боаза" и пътен възел "Дерманци", а преди това - и напредъка по път III-305.

Факт е, че имам известни забележки по отношение на изпълнението, които днес съм ги споделил с АПИ и с изпълнителя, посочи министърът. По думите му ангажиментът е те да бъдат наваксани, защото в противен случай ще бъдат наложени санкции. Иван Иванов обясни, че забележките му са основно за неспазени срокове.

"Четирите години безвремие доведоха до това – неспазване на срокове, забавяне на строителство, забавяне на инфраструктурни проекти, които в момента се изпълняват. Затова днес сме тук, за да видим, че всички тези дейности са възстановени", каза още министърът.

Иванов съобщи, че се извършват довършителни работи по участъка от "Хемус" - остават само маркировка и мантинели, които ще бъдат направени в най-кратки срокове.

"Днес имах възможността да обиколя целия участък, да видя всички критични точки, да бъдат взети окончателни решения как ще бъдат решени, така че в края на септември да имаме напълно функциониращ пътна връзка на Дерманци, отвеждане на движението в посока Плевен по път III-305. Това е поредното изпълнение на ангажимент, който този кабинет пое. Беше важно всички институции да се уверим, че всичко се изпълнява качествено, за да не говорят, че се правят некачествени изпълнения, това няма да бъде допуснато", коментира министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Той припомни, че буквално след две седмици ще бъде пуснат последният участък от автомагистрала "Европа", като по този начин ще има една изцяло завършена магистрала. По думите му "Хемус" е пред завършване, предстои пускането на строителството на следващите лотове, за които са издадени и предстои да бъдат издадени разрешителни за строеж. Така че с пълна сила тези очаквани връзки в Северна България ще бъдат реализирани, посочи Иван Иванов.